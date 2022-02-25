ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Солнечно и дожди в восточной части Украины. Прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 25 февраля 2022 06:20
Солнечно и дожди в восточной части Украины. Прогноз погоды на сегодня Фото: погода на 25 февраля в Украине - дожди пройдут на востоке (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сегодня, 25 февраля, ожидаются дожди в восточной части Украины. В остальной части страны осадков не будет - будет ясно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской области ожидаются дожди. В остальной части осадков не будет.

  • на западе днем +6+8, а ночью -1+1,
  • на севере днем +7+9, а ночью -1+1,
  • на востоке днем +4+6, а ночью -1-1,
  • на юге днем + 7+9, а ночью 0+2.
  • в центре днем +6+8, а ночью -1+1.

Прогноз в Киеве

В Киеве будет ясно. Температура воздуха днем составит +6+8, а ночью -1+1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина