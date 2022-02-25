Солнечно и дожди в восточной части Украины. Прогноз погоды на сегодня
Фото: погода на 25 февраля в Украине - дожди пройдут на востоке (GettyImages)
Сегодня, 25 февраля, ожидаются дожди в восточной части Украины. В остальной части страны осадков не будет - будет ясно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
В Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской области ожидаются дожди. В остальной части осадков не будет.
- на западе днем +6+8, а ночью -1+1,
- на севере днем +7+9, а ночью -1+1,
- на востоке днем +4+6, а ночью -1-1,
- на юге днем + 7+9, а ночью 0+2.
- в центре днем +6+8, а ночью -1+1.
Прогноз в Киеве
В Киеве будет ясно. Температура воздуха днем составит +6+8, а ночью -1+1.