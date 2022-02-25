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Сонячно і дощі в східній частині України. Прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 06:20
Сонячно і дощі в східній частині України. Прогноз погоди на сьогодні Фото: погода на 25 лютого в Україні - дощі пройдуть на сході (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сьогодні, 25 лютого, очікуються дощі в східній частині України. В іншій частині країни опадів не буде - буде ясно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У Запорізькій, Луганській, Донецькій та Харківській області очікуються дощі. В іншій частині опадів не буде.

  • на заході вдень + 6 + 8, а вночі -1+1,
  • на півночі вдень + 7 + 9, а вночі -1+1,
  • на сході вдень + 4 + 6, а вночі-1-1,
  • на півдні вдень + 7+9, а вночі 0 + 2.
  • у центрі вдень + 6+8, а вночі -1 + 1.

Прогноз у Києві

У Києві буде ясно. Температура повітря вдень становитиме + 6+8, а вночі -1 + 1.

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