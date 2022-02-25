Сонячно і дощі в східній частині України. Прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода на 25 лютого в Україні - дощі пройдуть на сході (GettyImages)
Сьогодні, 25 лютого, очікуються дощі в східній частині України. В іншій частині країни опадів не буде - буде ясно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
У Запорізькій, Луганській, Донецькій та Харківській області очікуються дощі. В іншій частині опадів не буде.
- на заході вдень + 6 + 8, а вночі -1+1,
- на півночі вдень + 7 + 9, а вночі -1+1,
- на сході вдень + 4 + 6, а вночі-1-1,
- на півдні вдень + 7+9, а вночі 0 + 2.
- у центрі вдень + 6+8, а вночі -1 + 1.
Прогноз у Києві
У Києві буде ясно. Температура повітря вдень становитиме + 6+8, а вночі -1 + 1.