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Солнечно, но с дождем: какой будет погода сегодня

Новости » Общество     09.12.2019 - 08:00
Солнечно, но с дождем: какой будет погода сегодня
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве солнечно, днем прогнозируют до +6

Погода в Украине в понедельник, 9 декабря, будет солнечной на всей территории страны, только в Закарпатской области возможен небольшой дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня, по данным украинских синоптиков, в Украине ожидается солнечная и теплая погода, лишь на Закарпатье возможны осадки. Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +5 до +8 градусов, в южных областях воздух прогреется до +10. На остальной территории днем термометры покажут от +3 до +6.

Ночью заморозки до -1 возможны лишь местами на востоке, юге и в центре. В остальных областях ночью прогнозируется от 0 до +2 градусов тепла.

Солнечно, но с дождем: какой будет погода сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня также прогнозируют благоприятную погоду. Осадков в столице ждать не стоит. Днем температура будет колебаться от +4 до +6, ночью опустится до 0...+2 градусов.

Солнечно, но с дождем: какой будет погода сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в начале этой недели. В среду большинство областей Украины накроют дожди с мокрым снегом. Также прогнозируют похолодание и возвращение ночных заморозков.

Мокрый снег и похолодание: прогноз на неделю Из-за антициклона в Украине снегопады отступят
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