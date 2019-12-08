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Дожди и переменная облачность: прогноз на сегодня

Новости » Общество     08.12.2019 - 10:00
Дожди и переменная облачность: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве малооблачно и без осадков, днем до +6

Погода в Украине сегодня, 8 декабря, будет дождливой на западе и малооблачной на остальной территории, днем воздух прогреется до +8 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Как прогнозируют украинские синоптики, в воскресенье возможны небольшие дожди во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, на остальной территории будет малооблачно и без осадков.

Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +6 градусов, а на юге термометры покажут до +6...+8 тепла. Ночью в западных и некоторых центральных и восточных областях столбики термометров не опустятся ниже 0...+3 градусов, на остальной территории ожидаются ночные заморозки до -2.

Дожди и переменная облачность: прогноз на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня, по данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем температура воздуха в Киеве поднимется до +4...+6 градусов тепла, а ночью возможны небольшие заморозки до -1. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

Дожди и переменная облачность: прогноз на сегодня

Напомним, ранее синоптики прогнозировали прохладную погоду в Украине на выходных, однако без существенных осадков. Ожидалось потепление до +9 градусов, а также дожди в западных и некоторых северных областях.

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