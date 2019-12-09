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Сонячно, але з дощем: якою буде погода сьогодні

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 08:00
Сонячно, але з дощем: якою буде погода сьогодні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві сонячно, вдень прогнозують до +6

Погода в Україні у понеділок, 9 грудня, буде сонячною на всій території країни, лише у Закарпатській області можливий невеликий дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні, за даними українських синоптиків, в Україні очікується сонячна та тепла погода, лише на Закарпатті можливі опади. Температура повітря вдень на заході коливатиметься від +5 до +8 градусів, у південних областях повітря прогріється до +10. На решті території вдень термометри покажуть від +3 до +6.

Вночі заморозки до -1 можливі лише місцями на сході, півдні та в центрі. У решті областей вночі прогнозуються від 0 до +2 градусів тепла.

Сонячно, але з дощем: якою буде погода сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також прогнозують сприятливу погоду. Опадів у столиці чекати не варто. Вдень температура коливатиметься від +4 до +6, вночі опуститься до 0...+2 градусів.

Сонячно, але з дощем: якою буде погода сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на початку цього тижня. У середу більшість областей України накриють дощі з мокрим снігом. Також прогнозують похолодання та поверення нічних заморозків.

Мокрий сніг та похолодання: прогноз на тиждень Через антициклон в Україні снігопади відступлять
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