Солнечная погода и тепло. Дожди только в пяти областях: где именно

Сегодня еще будет солнечная погода в Украине. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +8.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня еще продержится солнечная погода, дожди будут только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Температура воздуха составит:

на западе днем +5+8, а ночью +2-2,

на севере днем +3+6, а ночью -4-8,

на востоке днем +3+6, а ночью -2-9,

на юге днем +5+8, а ночью +2-3,

в центре днем +3+6, а ночью -2-4.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит днем +3+5, а ночью -2-4.