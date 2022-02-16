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Солнечная погода и тепло. Дожди только в пяти областях: где именно

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Киев, Среда 16 февраля 2022 06:00
Солнечная погода и тепло. Дожди только в пяти областях: где именно Фото: сегодня в Украине будет солнечно (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня еще будет солнечная погода в Украине. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +8.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня еще продержится солнечная погода, дожди будут только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +5+8, а ночью +2-2,
  • на севере днем +3+6, а ночью -4-8,
  • на востоке днем +3+6, а ночью -2-9,
  • на юге днем +5+8, а ночью +2-3,
  • в центре днем +3+6, а ночью -2-4.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит днем +3+5, а ночью -2-4.

Напомним, синоптики прогнозируют солнечную погоду в Украине еще несколько дней.

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