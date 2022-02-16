Солнечная погода и тепло. Дожди только в пяти областях: где именно
Фото: сегодня в Украине будет солнечно (GettyImages)
Сегодня еще будет солнечная погода в Украине. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +8.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня еще продержится солнечная погода, дожди будут только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем +5+8, а ночью +2-2,
- на севере днем +3+6, а ночью -4-8,
- на востоке днем +3+6, а ночью -2-9,
- на юге днем +5+8, а ночью +2-3,
- в центре днем +3+6, а ночью -2-4.
Прогноз в Киеве
Сегодня в Киеве переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит днем +3+5, а ночью -2-4.