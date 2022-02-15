Сколько продлится солнечная погода в Украине. Осталось несколько дней: прогноз синоптиков
Фото: сколько продлится солнечная погода в Украине (GettyImages)
Синоптики прогнозируют солнечную погоду в Украине еще несколько дней. С 17 февраля в страну придут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Солнечная погода в Украине будет минимум до 17 февраля. В четверг уже придут дожди. Впрочем, ожидается "плюсовая" температура.
Такая погода 17 февраля обойдет только южные и Запорожскую области. Температура воздуха составит + 3 +11, а ночью +1+5.
18 февраля температура немного опустится, но все равно будет "плюсовая". В Киеве будет снег с дождем.
Напомним, в начале недели в Украине будет царить солнечная погода, однако ночью будет держаться минусовая температура.
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