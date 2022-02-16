Сонячна погода та тепло. Дощі тільки у п'яти областях: де саме
Фото: сьогодні в Україні буде сонячно (GettyImages)
Сьогодні ще буде сонячна погода в Україні. Температура повітря коливатиметься від +3 до +8.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні ще протримається сонячна погода, дощі будуть тільки у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Температура повітря складе:
- на заході вдень +5+8, а вночі +2-2,
- на півночі вдень +3+6, а вночі -4-8,
- на сході вдень +3+6, а вночі -2-9,
- на півдні вдень +5+8, а вночі +2-3,
- у центрі вдень +3+6, а вночі -2-4.
Прогноз у Києві
Сьогодні у Києві мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе вдень +3+5, а вночі -2-4.