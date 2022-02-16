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Сонячна погода та тепло. Дощі тільки у п'яти областях: де саме

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Київ, Середа 16 лютого 2022 06:00
Сонячна погода та тепло. Дощі тільки у п'яти областях: де саме Фото: сьогодні в Україні буде сонячно (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні ще буде сонячна погода в Україні. Температура повітря коливатиметься від +3 до +8.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні ще протримається сонячна погода, дощі будуть тільки у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Температура повітря складе:

  • на заході вдень +5+8, а вночі +2-2,
  • на півночі вдень +3+6, а вночі -4-8,
  • на сході вдень +3+6, а вночі -2-9,
  • на півдні вдень +5+8, а вночі +2-3,
  • у центрі вдень +3+6, а вночі -2-4.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе вдень +3+5, а вночі -2-4.

Нагадаємо, синоптики прогнозують сонячну погоду в Україні ще декілька днів.

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