Сонячна погода та тепло. Дощі тільки у п'яти областях: де саме

Сьогодні ще буде сонячна погода в Україні. Температура повітря коливатиметься від +3 до +8.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Сьогодні ще протримається сонячна погода, дощі будуть тільки у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Температура повітря складе:

на заході вдень +5+8, а вночі +2-2,

на півночі вдень +3+6, а вночі -4-8,

на сході вдень +3+6, а вночі -2-9,

на півдні вдень +5+8, а вночі +2-3,

у центрі вдень +3+6, а вночі -2-4.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря складе вдень +3+5, а вночі -2-4.