UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Соледар та Бахмут тримаються. У Зеленського назвали стратегію росіян на Сході

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Ціль російських окупантів на східному напрямку цілком зрозуміла. Вони намагаються закидати українські сили трупами своїх військових заради примарної мети.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"Стратегія ворога на Сході цілком зрозуміла. Вони намагаються закидати наші сили трупами заради примарної мети здобути бодай якусь перемогу, щоб виправдати вже проведену мобілізацію. Але у них не виходить - подвиг наших воїнів титанічний", - написав він.

Глава ОП зазначив, що Соледар, Бахмут та весь Схід тримаються, а от тіла російських зеків замерзають у полях.

Нагадаємо, за словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, російські окупанти сконцентрували більше своїх підрозділів на Бахмутському напрямку та системніше тиснуть на оборону українських військ, у тому числі й у Соледарі.

Також нещодавно окупанти заявили, що нібито "взяли" Соледар. Проте наші бійці та керівництво спростовують ці заяви, зазначаючи, що ситуація у цьому напрямі справді важка. На тлі чого українське командування направило до Соледару додаткові сили та кошти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаБахмутВійна в УкраїніРосійська Федерація