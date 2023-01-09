Соледар та Бахмут тримаються. У Зеленського назвали стратегію росіян на Сході

Ціль російських окупантів на східному напрямку цілком зрозуміла. Вони намагаються закидати українські сили трупами своїх військових заради примарної мети.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.