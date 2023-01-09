Соледар та Бахмут тримаються. У Зеленського назвали стратегію росіян на Сході

Ціль російських окупантів на східному напрямку цілком зрозуміла. Вони намагаються закидати українські сили трупами своїх військових заради примарної мети.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.
"Стратегія ворога на Сході цілком зрозуміла. Вони намагаються закидати наші сили трупами заради примарної мети здобути бодай якусь перемогу, щоб виправдати вже проведену мобілізацію. Але у них не виходить - подвиг наших воїнів титанічний", - написав він.
Глава ОП зазначив, що Соледар, Бахмут та весь Схід тримаються, а от тіла російських зеків замерзають у полях.
Нагадаємо, за словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, російські окупанти сконцентрували більше своїх підрозділів на Бахмутському напрямку та системніше тиснуть на оборону українських військ, у тому числі й у Соледарі.
Також нещодавно окупанти заявили, що нібито "взяли" Соледар. Проте наші бійці та керівництво спростовують ці заяви, зазначаючи, що ситуація у цьому напрямі справді важка. На тлі чого українське командування направило до Соледару додаткові сили та кошти.
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