Соледар и Бахмут держатся. У Зеленского назвали стратегию россиян на Востоке

Цель российских оккупантов на восточном направлении предельно ясна. Они пытаются забросать украинские силы трупами своих военных ради призрачной цели.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Стратегия врага на Востоке вполне ясна. Они пытаются забрасывать наши силы трупами ради призрачной цели одержать хоть какую-нибудь победу, чтобы оправдать уже проведенную мобилизацию. Но у них не получается - подвиг наших воинов титанический", - написал он.
Глава ОП отметил, что Соледар, Бахмут и весь Восток держатся, а вот тела российских зеков замерзают в полях.
Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, российские оккупанты сконцентрировали больше своих подразделений на Бахмутском направлении и системнее давят на оборону украинских войск, в том числе и в Соледаре.
Также недавно оккупанты заявили, что якобы "взяли" Соледар. Однако наши бойцы и руководство опровергают эти заявления, отмечая, что ситуация в этом направлении действительно тяжелая. На фоне чего украинское командование направило в Соледар дополнительные силы и средства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.