"З огляду на позитивний ефект проведених заходів, співробітникам військових комісаріатів поставлено завдання під час підготовки до весняної призовної кампанії, яка розпочинається з 1 квітня, сповіщення громадян здійснювати в електронному вигляді", - заявив він.

При цьому Цимлянський запевнив, що всі новобранці, яких покличуть, "служитимуть на території Росії і вчасно повернуться додому". Варто зауважити, що країна-агресор провела фейкові "референдуми" на сході та півдні України і тепер вважає, що тимчасово окуповані території нібито є її частиною.

Порядок денний планується вручати за допомогою порталу "Держпослуги", на якому нещодавно прибрали можливість видалення профілю.

Російське видання нагадує, що весняний призов на термінову службу розпочнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня, планується набрати 147 тисяч людей.