UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Солдати закінчуються? Росіян почнуть призивати до армії за електронними повістками

Ілюстративне фото: росіян почнуть призивати до армії за електронними повістками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії в ході весняного призову хочуть вперше надсилати повістки в електронному форматі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РБК", про це заявив представник Генштабу РФ Володимир Цимлянський.

"З огляду на позитивний ефект проведених заходів, співробітникам військових комісаріатів поставлено завдання під час підготовки до весняної призовної кампанії, яка розпочинається з 1 квітня, сповіщення громадян здійснювати в електронному вигляді", - заявив він.

При цьому Цимлянський запевнив, що всі новобранці, яких покличуть, "служитимуть на території Росії і вчасно повернуться додому". Варто зауважити, що країна-агресор провела фейкові "референдуми" на сході та півдні України і тепер вважає, що тимчасово окуповані території нібито є її частиною.

Порядок денний планується вручати за допомогою порталу "Держпослуги", на якому нещодавно прибрали можливість видалення профілю.

Російське видання нагадує, що весняний призов на термінову службу розпочнеться 1 квітня і триватиме до 15 липня, планується набрати 147 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 30 березня російський диктатор Володимир Путін наказав розпочати весняний призов у Росії з 1 квітня.

Також ми писали, що, за даними Генштабу, в Україні від початку повномасштабної війни ліквідували 173 990 російських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії