Солдаты заканчиваются? Россиян начнут призывать в армию по электронным повесткам

"Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде", - заявил он.

При этом Цимлянский заверил, что все новобранцы, которых призовут, “будут служить на территории России и вовремя вернутся домой”. Стоит заметить, что страна-агрессор провела фейковые "референдумы" на востоке и юге Украины и теперь считает, что временно оккупированные территории якобы являются ее частью.

Повестки планируется вручать при помощи портала "Госуслуги", на котором недавно убрали возможность удаления профиля.

Российское издание напоминает, что весенний призыв на срочную службу начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, планируется набрать 147 тысяч человек.