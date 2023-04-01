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Солдаты заканчиваются? Россиян начнут призывать в армию по электронным повесткам

Иллюстративное фото: россиян начнут призывать в армию по электронным повесткам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России в ходе весеннего призыва хотят впервые отправлять повестки в электронном формате.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РБК", об этом заявил представитель Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

"Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде", - заявил он.

При этом Цимлянский заверил, что все новобранцы, которых призовут, “будут служить на территории России и вовремя вернутся домой”. Стоит заметить, что страна-агрессор провела фейковые "референдумы" на востоке и юге Украины и теперь считает, что временно оккупированные территории якобы являются ее частью.

Повестки планируется вручать при помощи портала "Госуслуги", на котором недавно убрали возможность удаления профиля.

Российское издание напоминает, что весенний призыв на срочную службу начнется 1 апреля и продлится до 15 июля, планируется набрать 147 тысяч человек.

Напомним, ранее стало известно, что 30 марта российский диктатор Владимир Путин приказал начать весенний призыв в России с 1 апреля.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, в Украине с начала полномасштабной войны ликвидировали 173 990 российских солдат.

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