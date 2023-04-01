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ППО та ще 630 знищених окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

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Київ, Субота 01 квітня 2023 08:33
ППО та ще 630 знищених окупантів: Генштаб оновив втрати росіян Фото: Росія втратила у війні вже близько 173 990 військових вбитими (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу знищили ще одну ППО росіян та ліквідували 630 окупантів. Загалом втрати ворога вбитими за час повномасштабної війни наближаються до 174 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 173990 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків - 3616 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 6981 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2683 (+8) од,
  • РСЗВ - 527 (+1) од,
  • засоби ППО - 279 (+1) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+0),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5528 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 296 (+2)

Нагадаємо, що українські військові за минулу добу відбили 70 атак ворога на чотирьох напрямках і знищили два ЗРК росіян.

Додамо, нещодавно наші бійці показали, як нищать окупантів в Донецькій області.

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