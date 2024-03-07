"Солдати їх хвалять". Як облаштовані фортифікації на фронті та навіщо потрібні "бронекапсули"

"Це другий рубіж оборони на який зможуть відійти й подекуди вже відходять наші піхотинці й виконують бойові завдання в безпосередній близькості. Зараз ці інженерно-фортифікаційні споруди розташовані на відстані вже близько 2 кілометрів й трохи глибше в глибину оборони механізованих бригад", - розповів Лиховій.

За словами речника, система нових опорних пунктів має, наприклад, так звані "бронекапсули" - бетонні бункери. Втім, в основному фортифікаційні споруди складаються з дуже добротних дерев'яних траншей, глибина яких сягає до двох метрів. У тому ж числі споруди:

захищають від FPV-дронвів;

мають захист від ураження артилерією;

обладнані покращеними вогневими ячейками.

"Солдати їх хвалять. Але, я наголошую, це та система фортифікацій, яка не має вигляд стіни, яку дехто хотів би бачити відповідно до своїх стереотипів. Це такі розгалужені багато десятків окремих систем траншей, які використовують елементи рельєфу, особливості місцевості, панівні висоти, водні перешкоди", - пояснив Лиховій.

Також він додав, що фортифікаційні споруди діють в комплексі з протитанковими ровами й капонірами.

"Вони вже на другому рубежі оборони, тобто, фактично вони ще за прямим призначенням не використовуються. Але готові зробити це у разі потреби", - додав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Ситуація на Авдіївському напрямку

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. Вже на наступний день Лиховій констатував, що Сили оборони завершили виведення підрозділів із міста.

При цьому російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване за 6 км від Авдіївки. А 27 лютого відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.

Як розповів вчора, 6 березня, Лиховій, ворог застряг в районі Авдіївки й наразі не може просуватись далі. Основні зусилля росіяни зосередили у районі Новомихайлівки.