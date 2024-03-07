"Солдаты их хвалят". Как обустроены фортификации на фронте и зачем нужны "бронекапсулы"

"Это второй рубеж обороны на который смогут отойти и кое-где уже отходят наши пехотинцы и выполняют боевые задачи в непосредственной близости. Сейчас эти инженерно-фортификационные сооружения расположены на расстоянии уже около 2 километров и немного глубже в глубину обороны механизированных бригад", - рассказал Лиховой.

По словам спикера, система новых опорных пунктов имеет, например, так называемые "бронекапсулы" - бетонные бункеры. Впрочем, в основном фортификационные сооружения состоят из очень добротных деревянных траншей, глубина которых достигает до двух метров. В том же числе сооружения:

защищают от FPV-дронвов;

имеют защиту от поражения артиллерией;

оборудованы улучшенными огневыми ячейками.

"Солдаты их хвалят. Но, я подчеркиваю, это та система фортификаций, которая не имеет вид стены, которую некоторые хотели бы видеть в соответствии со своими стереотипами. Это такие разветвленные много десятков отдельных систем траншей, которые используют элементы рельефа, особенности местности, господствующие высоты, водные препятствия", - пояснил Лиховой.

Также он добавил, что фортификационные сооружения действуют в комплексе с противотанковыми рвами и капонирами.

"Они уже на втором рубеже обороны, то есть, фактически они еще по прямому назначению не используются. Но готовы сделать это в случае необходимости", - добавил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Ситуация на Авдеевском направлении

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, которая находилась под угрозой окружения врагом. Уже на следующий день Лиховой констатировал, что Силы обороны завершили вывод подразделений из города.

При этом российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать. 26 февраля ВСУ осуществили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенного в 6 км от Авдеевки. А 27 февраля отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Как рассказал вчера, 6 марта, Лиховой, враг застрял в районе Авдеевки и пока не может продвигаться дальше. Основные усилия россияне сосредоточили в районе Новомихайловки.