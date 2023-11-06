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Солдати РФ застрелили громадянина Грузії на окупованій території

Ілюстративне фото: солдати РФ застрелили громадянина Грузії на окупованій території (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові застрелили грузина в районі села Кірбалі, яке знаходиться біля окупованої Південної Осетії.

Про це сказано в заяві Служби державної безпеки Грузії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За інформацією СДБ, літнього громадянина Грузії було вбито росіянами з вогнепальної зброї під час спроби затримання. Ще одного грузина затримали.

"Активна комунікація ведеться з використанням усіх інструментів, доступних центральному уряду Грузії", - додали у відомстві.

Реакція президента Грузії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що вона "глибоко обурена розстрілом російськими окупаційними військами громадянина Грузії".

"Це кричущий напад на грузинську державність вкотре викриває справжню природу "брата-єдиновірця", - додала глава держави.

Нагадаємо, 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії. Вони окупували частину її територій.

Внаслідок дій агресора Південна Осетія та Абхазія - грузинські регіони - "проголосили незалежність" від Грузії.

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