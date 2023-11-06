RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Солдаты РФ застрелили гражданина Грузии на оккупированной территории

Иллюстративное фото: солдаты РФ застрелили гражданина Грузии на оккупированной территории (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные застрелили грузина в районе села Кирбали, которое находится возле оккупированной Южной Осетии.

Об этом сказано в заявлении Службы государственной безопасности Грузии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По информации СГБ, пожилой гражданин Грузии был убит россиянами из огнестрельного оружия при попытке задержания. Еще одного грузина задержали. 

"Активная коммуникация ведется с использованием всех инструментов, доступных центральному правительству Грузии", - добавили в ведомстве. 

Реакция президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что она "глубоко возмущена расстрелом российскими оккупационными войсками гражданина Грузии". 

"Это вопиющее нападение на грузинскую государственность в очередной раз разоблачает истинную природу "брата-единоверца", - добавила глава государства. 

Напомним, в 2008 году российские войска вторглись на территорию Грузии. Они оккупировали часть ее территорий. 

В результате действий агрессора Южная Осетия и Абхазия - грузинские регионы - "провозгласили независимость" от Грузии. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГрузияЮжная ОсетияВойска РФ