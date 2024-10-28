Солдати РФ і КНДР можуть розпочати наступ у Курській області в найближчому майбутньому, - NYT

Солдати КНДР допомагають Росії

Нагадаємо, від початку жовтня з'явилася офіційна інформація про те, що Північна Корея відправила своїх солдатів до Росії. Їх розпочали тренувати на полігонах на Далекому Сході.

Частину північнокорейських військових вже перекинули до Курської області. Таке перекидання ГУР зафіксувало минулого тижня.

Але, як сьогодні, 28 жовтня, заявив речник оперативно-тактичного угруповання (ОТГ) "Північний" Вадим Мисник, поки що українські захисники не мали бойового контакту з північнокорейськими солдатами.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія застосує проти ЗСУ перших північнокорейських солдатів 27-28 жовтня.

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