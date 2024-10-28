Солдаты РФ и КНДР могут начать наступление в Курской области в ближайшем будущем, - NYT

Солдаты КНДР помогают России

Напомним, с начала октября появилась официальная информация о том, что Северная Корея отправила своих солдат в Россию. Их начали тренировать на полигонах на Дальнем Востоке.

Часть северокорейских военных уже перебросили в Курскую область. Такую переброску ГУР зафиксировало на прошлой неделе.

Но, как сегодня, 28 октября, заявил спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадим Мысник, пока что у украинских защитников не было боевого контакта с северокорейскими солдатами.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия применит против ВСУ первых северокорейских солдат 27-28 октября.

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