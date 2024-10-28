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Солдаты РФ и КНДР могут начать наступление в Курской области в ближайшем будущем, - NYT

Иллюстративное фото: северокорейские солдаты могут участвовать в наступлении РФ в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские и северокорейские войска, вероятно, готовятся к наступлению в Курской области. Оно может начаться в ближайшем будущем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии The New York Times рассказал замкомандира 61-й механизированной бригады Украины подполковник Артем Холодкевич.

"Они (украинские командиры - ред.)  предупредили нас о нападении в ближайшем будущем. Возможно, в ближайшие несколько дней", - рассказал он, комментируя ситуацию в Курской области. 

При этом неназванный украинский офицер рассказал NYT, что для бойцов ВСУ уже выпустили украинско-корейский разговорник, чтобы призывать северокорейских солдат сдаваться. 

Солдаты КНДР помогают России

Напомним, с начала октября появилась официальная информация о том, что Северная Корея отправила своих солдат в Россию. Их начали тренировать на полигонах на Дальнем Востоке.

Часть северокорейских военных уже перебросили в Курскую область. Такую переброску ГУР зафиксировало на прошлой неделе.

Но, как сегодня, 28 октября, заявил спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадим Мысник, пока что у украинских защитников не было боевого контакта с северокорейскими солдатами.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия применит против ВСУ первых северокорейских солдат 27-28 октября.

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