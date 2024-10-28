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У Сил оборони ще не було бойового контакту з солдатами КНДР, - ОТУ "Сіверськ"

Понеділок 28 жовтня 2024 15:24
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У Сил оборони ще не було бойового контакту з солдатами КНДР, - ОТУ "Сіверськ" Ілюстративне зображення (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно Головне управління розвідки (ГУР) підтвердило перекидування частини військових Північної Кореї в зону бойових дій в Курській області. Втім, Збройні сили України (ЗСУ) поки що не мали бойового контакту з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

"Дані розвідки такі є.. але поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР", - заявив Мисник відповідаючи на питання про те, чи фіксували Сили оборони присутність північнокорейських військових у зоні оперативної діяльності ОТУ "Сіверськ".

Відправка військових сил Північної Кореї для підтримки Росії у війні проти України

За даними Головного управління розвідки України, Північна Корея направила до Росії приблизно 12 тисяч своїх військовослужбовців. Частина цих підрозділів, за повідомленням української розвідки, вже перебуває поблизу зон бойових дій у Курській області.

Financial Times інформувало, що російський диктатор Володимир Путін покладає надії на участь північнокорейських військових, щоб спробувати повернути під контроль райони в Курській області, які зараз утримують українські воїни.

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