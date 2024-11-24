Солдати КНДР вже брали участь в боях проти ЗСУ в Курській області, - Баргилевич

Війська КНДР у Росії

Нагадаємо, наприкінці жовтня у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що КНДР відправив своїх військових для участі на боці Росії у війні проти України.

Зокрема, 29 жовтня президент України Володимир заявив, що на території РФ в цього день вже перебувають три тисячі північнокорейських солдатів. Він додав, що незабаром їхня кількість істотно зросте, що власне і сталося.

У вівторок, 19 листопада, Зеленський повідомив, що чисельність північнокорейських військ, розміщених на території Росії, досягла 11 тисяч і може зрости до 100 тисяч осіб.

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