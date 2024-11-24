Солдаты КНДР уже участвовали в боях против ВСУ в Курской области, - Баргилевич

Кроме того, что уже были зафиксированы бои северокорейских солдат с бойцами ВСУ, Баргилевич рассказал, что они из себя представляют. Речь идет непосредственно о тех войсках КНДР, которые находятся на территории РФ в Курской области.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", - рассказал начальник Генштаба ВСУ.