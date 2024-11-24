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Солдаты КНДР уже участвовали в боях против ВСУ в Курской области, - Баргилевич

Фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич (facebook.com/UALandForces)
Автор: Эдуард Ткач

На территории Курской области РФ уже находятся более 11 тысяч военных КНДР. Северокорейские войска уже участвовали в боях против ВСУ.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Кроме того, что уже были зафиксированы бои северокорейских солдат с бойцами ВСУ, Баргилевич рассказал, что они из себя представляют. Речь идет непосредственно о тех войсках КНДР, которые находятся на территории РФ в Курской области.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", - рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, на днях руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО и командир сводного подразделения 153 ОМБр Назарий Кишака в эфире телемарафона заявили, что Россия перебросила часть северокорейских военных в приграничье Белгородской области. Кроме того, по их словам, солдат КНДР уже заметили в Харьковской области.

В то же время, Опертивно-тактическая группировка "Харьков" опровергла информацию о северокорейских войсках Харьковской области. Там заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

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