Солдати КНДР у Курській області не розуміють загрозу від дронів, - керівник ЦПД

Він зауважив, що у загиблих корейських солдатів не було візуального розуміння небезпеки від безпілотників перед ударами дронів.

За його словами, це може свідчити про те, що росіяни не забезпечили належної підготовки північнокорейських солдатів щодо тактики використання БПЛА.

"Це демонструє те, що для росіян життя корейців немає жодної цінності", - додав Коваленко.

Він підкреслив, що росіяни намагаються приховати свої невдачі й організовують швидку евакуацію тіл загиблих північнокорейців.

"Бажання приховати невдачі кндрівців грає свою роль", - заявив Коваленко.

Участь солдатів КНДР у війні проти України

Північна Корея активно підтримує Росію у війні проти України, надаючи не лише військову допомогу, але й направляючи своїх солдатів на фронт.

Через погану підготовку, а також ставлення російського командування, північнокорейські солдати гинуть. До прикладу, військовослужбовці ССО України у Курській області ліквідували в одному з боїв півсотні військових КНДР. Але наразі конкретна кількість загиблих північнокорейців невідома.

При цьому, Сполучені Штати Америки наголосили, що розглядатимуть залучення військ КНДР у бойових діях на території України як ескалацію конфлікту з боку Росії та Північної Кореї. Там заявили, що при перетині кордону участь військ КДНР у бойових діях робить їх законними цілями для українських військових.