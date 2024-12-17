Солдаты КНДР в Курской области не понимают угрозу от дронов, - руководитель ЦПД

Он отметил, что у погибших корейских солдат не было визуального понимания опасности от беспилотников перед ударами дронов.

По его словам, это может свидетельствовать о том, что россияне не обеспечили надлежащей подготовки северокорейских солдат по тактике использования БПЛА.

"Это демонстрирует то, что для россиян жизнь корейцев не имеет никакой ценности", - добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что россияне пытаются скрыть свои неудачи и организуют быструю эвакуацию тел погибших северокорейцев.

"Желание скрыть неудачи кндровцев играет свою роль", - заявил Коваленко.

Участие солдат КНДР в войне против Украины

Северная Корея активно поддерживает Россию в войне против Украины, предоставляя не только военную помощь, но и направляя своих солдат на фронт.

Из-за плохой подготовки, а также отношения российского командования, северокорейские солдаты погибают. К примеру, военнослужащие ССО Украины в Курской области ликвидировали в одном из боев полсотни военных КНДР. Но пока конкретное количество погибших северокорейцев неизвестно.

При этом, Соединенные Штаты Америки отметили, что будут рассматривать привлечение войск КНДР в боевых действиях на территории Украины как эскалацию конфликта со стороны России и Северной Кореи. Там заявили, что при пересечении границы участие войск КДНР в боевых действиях делает их законными целями для украинских военных.