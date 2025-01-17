Солдати КНДР думали, що їдуть на навчання, а не воювати проти України, - посол Південної Кореї

За його словами, північнокорейські солдати не знали, що їх відправили для війни проти України, натомість їм говорили, що вони беруть участь у навчаннях з імітації бойових дій. Він вважає, що захоплені у полон Україною двоє північнокорейських солдатів не знали, що їх направили для війни проти України.

"Росія і Північна Корея як і раніше відмовляються визнати відправку північнокорейських солдатів і брехливо стверджують, що військове співробітництво між Москвою і Пхеньяном повністю відповідає зобов'язанням за міжнародним правом", - сказав Джун-кук.

Участь солдатів КНДР у війні проти України

Минулого року стало відомо, що Кім Чен Ин направив солдатів КНДР для допомоги Росії у війні проти України. Росіяни використовують союзницькі війська для "звільнення" Курської області від ЗСУ. За словами президента Володимира Зеленського, лише за два дні Росія втратила до батальйону солдат КНДР у Курській області.