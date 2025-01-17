Солдаты КНДР думали, что едут на учения, а не воевать против Украины, - посол Южной Кореи

По его словам, северокорейские солдаты не знали, что их отправили для войны против Украины, зато им говорили, что они участвуют в учениях по имитации боевых действий. Он считает, что захваченные в плен Украиной двое северокорейских солдат не знали, что их направили для войны против Украины.

"Россия и Северная Корея по-прежнему отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву", - сказал Джун-кук.

Участие солдат КНДР в войне против Украины

В прошлом году стало известно, что Ким Чен Ын направил солдат КНДР для помощи России в войне против Украины. Россияне используют союзнические войска для "освобождения" Курской области от ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, всего за два дня Россия потеряла до батальона солдат КНДР в Курской области.