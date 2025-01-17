Солдати КНДР думали, що їдуть на навчання, а не воювати проти України, - посол Південної Кореї

Солдати КНДР нібито не знали, що відправляють до Росії для того, щоб воювати проти України. Вони думали, що потраплять на військові навчання.

За його словами, північнокорейські солдати не знали, що їх відправили для війни проти України, натомість їм говорили, що вони беруть участь у навчаннях з імітації бойових дій. Він вважає, що захоплені у полон Україною двоє північнокорейських солдатів не знали, що їх направили для війни проти України.

"Росія і Північна Корея як і раніше відмовляються визнати відправку північнокорейських солдатів і брехливо стверджують, що військове співробітництво між Москвою і Пхеньяном повністю відповідає зобов'язанням за міжнародним правом", - сказав Джун-кук.

Участь солдатів КНДР у війні проти України

Минулого року стало відомо, що Кім Чен Ин направив солдатів КНДР для допомоги Росії у війні проти України. Росіяни використовують союзницькі війська для "звільнення" Курської області від ЗСУ. За словами президента Володимира Зеленського, лише за два дні Росія втратила до батальйону солдат КНДР у Курській області.