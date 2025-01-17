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Солдаты КНДР думали, что едут на учения, а не воевать против Украины, - посол Южной Кореи

Пятница 17 января 2025 13:21
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Солдаты КНДР думали, что едут на учения, а не воевать против Украины, - посол Южной Кореи Фото: посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Солдаты КНДР якобы не знали, что отправляют в Россию для того, чтобы воевать против Украины. Они думали, что попадут на военные учения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол Южной Кореи в ООН Хван Джун-кук.

По его словам, северокорейские солдаты не знали, что их отправили для войны против Украины, зато им говорили, что они участвуют в учениях по имитации боевых действий. Он считает, что захваченные в плен Украиной двое северокорейских солдат не знали, что их направили для войны против Украины.

"Россия и Северная Корея по-прежнему отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву", - сказал Джун-кук.

Участие солдат КНДР в войне против Украины

В прошлом году стало известно, что Ким Чен Ын направил солдат КНДР для помощи России в войне против Украины. Россияне используют союзнические войска для "освобождения" Курской области от ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, всего за два дня Россия потеряла до батальона солдат КНДР в Курской области.

По состоянию на 11 января в плен украинских военных попали двое северокорейских солдат.

Подробнее об участии солдат КНДР в войне и какой это дает эффект на фронте - читайте в нашем авторском материале.

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