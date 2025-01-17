Солдаты КНДР думали, что едут на учения, а не воевать против Украины, - посол Южной Кореи

Солдаты КНДР якобы не знали, что отправляют в Россию для того, чтобы воевать против Украины. Они думали, что попадут на военные учения.

По его словам, северокорейские солдаты не знали, что их отправили для войны против Украины, зато им говорили, что они участвуют в учениях по имитации боевых действий. Он считает, что захваченные в плен Украиной двое северокорейских солдат не знали, что их направили для войны против Украины.

"Россия и Северная Корея по-прежнему отказываются признать отправку северокорейских солдат и лживо утверждают, что военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном полностью соответствует обязательствам по международному праву", - сказал Джун-кук.

Участие солдат КНДР в войне против Украины

В прошлом году стало известно, что Ким Чен Ын направил солдат КНДР для помощи России в войне против Украины. Россияне используют союзнические войска для "освобождения" Курской области от ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, всего за два дня Россия потеряла до батальона солдат КНДР в Курской области.