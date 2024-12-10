Солдати КНДР досі перебувають в Курській області в готовності вступити в бій, - Пентагон

Нагадаємо, тиждень тому прессекретар Пентагону Патрік Райдер також повідомив, що Міноборони США наразі не мають доказів активної участі військ КНДР в боях проти України на боці Російської Федерації. Однак, за його словами, ситуація може змінитися в будь-який момент.

"Досі ми не бачили, щоб північнокорейські солдати брали активну участь у наступальних бойових діях на лінії фронту. Хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це, швидше за все, станеться", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР на території РФ досягла 11 тисяч. Водночас він попередив, що ця цифра може зрости до 100 тисяч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.