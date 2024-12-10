Солдаты КНДР до сих пор находятся в Курской области в готовности вступить в бой, - Пентагон

"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области", - сказала она.

Также представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.

"Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", - резюмировала она.