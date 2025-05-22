Солдати Ізраїлю відкрили вогонь поруч із дипломатами: Британія закликала до розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Sky News .

Як пишуть ЗМІ, інцидент стався 21 травня. Дипломати відвідували місто Дженін на Західному березі річки Йордан. Однак за даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), делегація відхилилася від узгодженого маршруту, тому солдати почали попереджувальні постріли, щоб витіснити її з цього району.

Після того, що сталося, послідувала реакція. Зокрема, міністр закордонних справ Британії Хаміл Фалконер написав таке:

"Сьогоднішні події в Дженіні неприйнятні. Я переговорив з нашими дипломатами, які постраждали (фізично ніхто не постраждав - ред.). Цивільні особи завжди мають бути захищені, а дипломатам має бути дозволено виконувати свою роботу. Необхідно провести повне розслідування, і винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в пості в соцмережі Х.

Дипломати з Ірландії, Франції, Німеччини та Туреччини також перебували з делегацією в Дженіні, коли в середу пролунали постріли. Усі 4 країни засудили стрілянину, яка сталася після того, як західні країни розкритикували останній наступ Ізраїлю в Газі (зазначимо, що до делегації входило більше країн, ніж описано).

Також у ЗМІ уточнюють, що двоє британських дипломатів входили до групи приблизно з 20 осіб, які зараз перебувають у безпеці після інциденту. На кадрах у соцмережах було видно, що члени делегації зібралися на вулиці перед тим, як втекти з місця подій, коли пролунали вибухи.

У відповідь на те, що трапилося, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосив про заходи, включно з фінансовими обмеженнями та забороною на поїздки, спрямовані на відомого лідера поселенців Даніелли Вайс і ще двох осіб. Заходи також спрямовані проти двох незаконних форпостів і двох організацій, обвинувачених у підтримці насильства щодо палестинських громад.

Це сталося після того, як заступник прем'єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс "найрішучішим чином" засудив стрілянину, а міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що викличе посла Ізраїлю у зв'язку з інцидентом.

При цьому Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що стрілянина свідчить про "систематичне нехтування Ізраїлем нормами міжнародного права", і закликало до негайного розслідування.

У МЗС Німеччини раніше засудили те, що воно назвали "неспровокованою стріляниною", додавши: "Нам пощастило, що нічого гіршого не сталося".

Армія оборони Ізраїлю вибачилася і заявила, що зв'яжеться з усіма країнами, які брали участь у візиті.

Стрілянина сталася наступного дня після того, як Британія оголосила про припинення всіх переговорів про торговельну угоду з Ізраїлем і викликала посла країни, щоб дати зрозуміти, що Великобританія незадоволена ситуацією в Газі.