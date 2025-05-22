Солдаты Израиля открыли огонь рядом с дипломатами: Британия призвала к расследованию

Израильские солдаты в среду открыли предупредительный огонь рядом с дипломатической делегацией на оккупированном Западном берегу. Страны Европы осудили инцидент, а Британия потребовала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Sky News .

Как пишут СМИ, инцидент произошел 21 мая. Дипломаты посещали город Дженин на Западном берегу реки Иордан. Однако по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), делегация отклонилась от согласованного маршрута, поэтому солдаты начали предупредительные выстрелы, чтобы вытеснить ее с этого района.

После случившегося последовала реакция. В частности, министр иностранных дел Британии Хамил Фалконер написал следующее:

"Сегодняшние события в Дженине неприемлемы. Я переговорил с нашими дипломатами, которые пострадали (физически никто не пострадал - ред.). Гражданские лица всегда должны быть защищены, а дипломатам должно быть разрешено выполнять свою работу. Необходимо провести полное расследование, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в посте в соцсети Х.

Дипломаты из Ирландии, Франции, Германии и Турции также находились с делегацией в Дженине, когда в среду раздались выстрелы. Все 4 страны осудили стрельбу, которая произошла после того, как западные страны раскритиковали последнее наступление Израиля в Газе (отметим, что в делегаю входило больше стран, нежели описано).

Также в СМИ уточняют, что двое британских дипломата входили в группу примерно из 20 человек, которые сейчас находятся в безопасности после инцидента. На кадрах в соцсетях было видно, что члены делегации собрались на улице перед тем, как убежать с места событий, когда прозвучали взрывы.

В ответ на случившееся министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о мерах, включая финансовые ограничения и запрет на поездки, направленные на видного лидера поселенцев Даниэллы Вайс и еще двух человек. Меры также направлены против двух незаконных форпостов и двух организаций, обвиняемых в поддержке насилия в отношении палестинских общин.

Это произошло после того, как заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис "самым решительным образом" осудил стрельбу, а министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что вызовет посла Израиля в связи с инцидентом.

При этом Министерство иностранных дел Турции заявило, что стрельба свидетельствует о "систематическом пренебрежении Израилем нормами международного права", и призвало к немедленному расследованию.

В МИД Германии ранее осудили то, что оно назвали "неспровоцированной стрельбой", добавив: "Нам повезло, что ничего худшего не произошло".

Армия обороны Израиля извинилась и заявила, что свяжется со всеми странами, участвовавшими в визите.

Стрельба произошла на следующий день после того, как Британии объявила о прекращении всех переговоров о торговом соглашении с Израилем и вызвала посла страны, чтобы дать понять, что Великобритания недовольна ситуацией в Газе.