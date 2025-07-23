Солдати, арта та РСЗВ: Генштаб оновив втрати Росії на фронті

Ситуація на фронті 23 липня

Раніше Генштаб повідомив, що протягом попередньої доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Збройні сили України продовжували боротьбу проти окупантів по всій лінії фронту.

Загарбники здійснили понад 4000 обстрілів, застосували авіацію, дрони-камікадзе та керовані бомби.

Згідно зі свіжим звітом ISW, війська РФ просунулися на півночі Сумської області, на Покровському напрямку і в бік Лиману.

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