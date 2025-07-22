ЗСУ тримають фронт під вогнем авіації та дронів на всіх напрямках: де найспекотніше

Сили оборони України протягом доби 22 липня відбили 131 атаку на ключових напрямках фронту, знищивши понад сотню окупантів та десятки ворожих цілей. Противник здійснив понад 4000 обстрілів, масовано застосував авіацію, дрони-камікадзе та керовані бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Протягом 22 липня Сили оборони України продовжували активну боротьбу проти російських військ по всій лінії фронту.

Так, за добу відбулося 131 бойове зіткнення, противник здійснив один ракетний та 51 авіаційний удар, застосувавши 66 керованих авіабомб (КАБ). Також було зафіксовано 1218 ворожих дронів-камікадзе та 4094 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Попри таку високу інтенсивність атак, воїни ЗСУ демонструють стійкість, ефективно знищуючи живу силу та техніку загарбників.

Найгарячіші напрямки фронту

На Покровському напрямку російські окупанти здійснили за добу 61 атаку, намагаючись прорвати оборону поблизу населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка.

При цьому вісім бойових зіткнень досі тривають.

За попередніми даними, ліквідовано 131 окупанта, ще 70 - поранено. Також знищено та пошкоджено низку ворожих цілей: бойову машину піхоти, мотоцикли, артилерійські системи, безпілотники, укриття та засоби управління.

На Торецькому напрямку ворог активно штурмував позиції ЗСУ в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру. Українські військові відбили 10 атак, однак ще 2 бої тривають. Сили оборони впевнено стримують натиск, не дозволяючи ворогу просунутися вперед.

На Лиманському напрямку зупинено 17 атак. Воїни ЗСУ зірвали ворожі штурми в районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки. Ще 4 бойових зіткнення тривають, що свідчить про високу активність окупантів на цьому напрямку.

На Новопавлівському напрямку окупанти намагалися атакувати біля Воскресенки, Ялти, Піддубного та Зеленого Поля, проте всі 5 штурмів були відбиті українськими підрозділами.

На Придніпровському напрямку сім атак противника у спробі просунутись вперед завершилися невдачею - українські воїни тримають позиції, не допускаючи проривів.

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