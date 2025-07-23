Солдаты, арта и РСЗО: Генштаб обновил потери России на фронте

Ситуация на фронте 23 июля

Ранее Генштаб сообщил, что в течение предыдущих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Вооруженные силы Украины продолжали борьбу против оккупантов по всей линии фронта.

Захватчики совершили более 4000 обстрелов, применили авиацию, дроны-камикадзе и управляемые бомбы.

Согласно свежему отчету ISW, войска РФ продвинулись на севере Сумской области, на Покровском направлении и в сторону Лимана.

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