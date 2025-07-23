Солдаты, арта и РСЗО: Генштаб обновил потери России на фронте

За минувшие сутки, с 22 на 23 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 970 российских солдат, а также артиллерийские системы и РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 июля 2025 года ориентировочно составляют:
Ранее Генштаб сообщил, что в течение предыдущих суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Вооруженные силы Украины продолжали борьбу против оккупантов по всей линии фронта.
Захватчики совершили более 4000 обстрелов, применили авиацию, дроны-камикадзе и управляемые бомбы.
Согласно свежему отчету ISW, войска РФ продвинулись на севере Сумской области, на Покровском направлении и в сторону Лимана.
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