Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти
Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, а також на Покровському напрямку та у бік Лиману.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Курський напрямок
Російські сили продовжили атаки в незазначених районах Курської області 21 і 22 липня. Так звані "воєнкори" РФ поскаржилися, що українські сили відновили атаки в напрямку Глушково і Теткіно.
Сумська область
Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області - у районі Ворачиного. Російські "воєнкори" стверджують, ніби населений пункт захоплено. Підтверджень немає.
Схід України
- Харківська область. 22 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте успіхів не досягли. Вони атакували в районі Вовчанська.
- Куп'янський напрямок. Росіяни також продовжили наступальні дії, але просування не отримали.
- Лиман. За даними аналітиків, російські війська нещодавно просунулися в напрямку Лиману. Геолокаційні дані показують, що окупанти нещодавно захопили Липове і просунулися на південний захід від населеного пункту.
- Донецька область. На Сіверському напрямку росіяни успіху не досягли. Вони атакували в районі Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського.
- Часів Яр. Геолокаційні дані показують, що, ймовірно, підрозділи російського 1-го мотострілецького батальйону 77-го мотострілецького полку підняли російський прапор на південному заході Білої Гори - на південь від Часова Яру.
- Торецький напрямок. Нещодавно українські та російські війська просунулися на цьому напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами, ЗСУ просунулися на північний захід від Диліївки. Водночас росіяни просунулися в районі Попового Яру.
- Покровський напрямок. Геолокаційні дані показують, що українські та російські війська просунулися на цьому напрямку. Було зафіксовано російські удари по українських військах у районі Разиного. На думку аналітиків, це може означати, що ЗСУ утримують населений пункт під своїм контролем. Водночас російські війська вели наступальні дії поблизу самого Покровська.
Південь України
- Запорізька область. За даними аналітиків, росіяни просунулися на цьому напрямку - на північному сході Малої Токмачки.
- Херсонський напрямок. Росіяни продовжили атаки, проте успіхів не досягли.
Ситуація на фронті
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку доби, 22 липня, на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Сили оборони України продовжували активну боротьбу проти російських загарбників по всій лінії фронту.
Противник здійснив понад 4000 обстрілів, масовано застосував авіацію, дрони-камікадзе та керовані бомби.
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