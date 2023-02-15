Був військовим медиком. Стало відомо ім'я загиблого в Україні британця

Сьогодні, 15 лютого, стало відомо, що британця, який загинув в Україні звати Джонатан Шенкін. Він був військовим медиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian .

"45-річний Шенкін із Глазго "загинув як герой у акті хоробрості як фельдшер", - написала його сім’я в соцмережах.

Він став восьмим британцем, убитим в Україні з початку війни, що розпочала Росія майже рік тому. У дописі у Facebook родина Шенкіна повідомила, що він помер в грудні.

Фото: військовий фельдшер Джонатан Шенкін (facebook.com Bestinfos01)

"Приступивши до лав Збройних сил України, він приніс найвищу жертву заради захисту цінностей, у які ми всі віримо. У нього залишилися син і донька, яким він був відданий", - йшлося в дописі.

Шенкін народився і виріс у Глазго, до того як приєднався до ізраїльської армії, жив у Лондоні та на Мальті. Його родина каже, що він керував власним охоронним бізнесом і працював в Іраку, Афганістані, Омані, Сомалі, Анголі, Філіппінах і Південній Кореї.

"Ми підтримуємо родину громадянина Великобританії, який загинув в Україні, і підтримуємо контакти з місцевою владою", - заявив оечник міністерства закордонних справ Великобританії