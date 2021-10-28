Сократили убытки в семь раз: "Нафтогаз" обнародовал финансовый отчет за первое полугодие 2021 года

Как отметили в компании, отчетность составлена ​​в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности вместе с отчетом об обзоре независимой международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) без замечаний.

По данным отчета, результаты за первое полугодие 2021 года значительно лучше результатов за аналогичный период 2020 года.

В частности, за второй квартал 2021 года, в начале которого национальную компанию возглавил Юрий Витренко, "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 8,5 млрд. грн. А за аналогичный период предыдущего года компания получила чистый убыток в размере 14,7 млрд. грн.

В то же время, чистая прибыль во втором квартале 2021 была меньше чистого убытка в первом квартале 2021 года (10,2 млрд грн). Поэтому за первое полугодие 2021 года "Нафтогаз" зафиксировал чистый убыток в 1,7 млрд грн. Для сравнения: за первое полугодие 2020 года чистый убыток составил 11,5 млрд грн.

Именно в 2020 году компания превратилась из прибыльной в убыточную. Чистый убыток за весь 2020 год составил 19 млрд. грн. Для сравнения: в 2019 году компания зафиксировала чистую прибыль в 63,3 млрд. грн.

В то же время, в 2019 году прибыль по направлению, за которое отвечал непосредственно Юрий Витренко, а это транзит газа, включая Стокгольмский арбитраж против "Газпрома", превысил консолидированную прибыль, то есть, общий финансовый результат по другим направлениям имел чистый убыток в размере 5,1 млрд грн.