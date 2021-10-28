Скоротили збитки всемеро: "Нафтогаз" оприлюднив фінансовий звіт за перше півріччя 2021 року

Як відзначили в компанії, звітність складено у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності, разом зі звітом про огляд незалежної міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) без зауважень.

За даними звіту, результати за перше півріччя 2021 року значно кращі за результати за аналогічний період 2020 року.

Зокрема, за другий квартал 2021 року, на початку якого національну компанію очолив Юрій Вітренко, "Нафтогаз" отримав чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн. А за аналогічний період попереднього року компанія отримала чистий збиток у розмірі 14,7 млрд грн.

Водночас, чистий прибуток у другому кварталі 2021 року був меншим за чистий збиток у першому кварталі 2021 року (10,2 млрд грн). Тому за все перше півріччя 2021 року Нафтогаз зафіксував чистий збиток у 1,7 млрд грн. Для порівняння: за перше півріччя 2020 року чистий збиток склав 11,5 млрд грн.

Саме в 2020 році компанія перетворилась з прибуткової на збиткову. Чистий збиток за весь 2020 рік склав 19 млрд грн. Для порівняння: в 2019 році компанія зафіксувала чистий прибуток у 63,3 млрд грн.

Водночас, у 2019 році прибуток за напрямом, за який відповідав безпосередньо Юрій Вітренко, а це транзит газу, включно зі Стокгольмським арбітражем проти "Газпрому", перевищив консолідований прибуток, тобто, загальний фінансовий результат за іншими напрямами мав чистий збиток у розмірі 5,1 млрд грн.