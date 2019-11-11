Сокращение чиновников на Донбассе не ухудшит админуслуги переселенцам, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин сократит функции, которые фактически никто не выполняет

Сокращение государственных чиновников районных и областных государственных администраций на отобразится на качестве предоставления административных услуг переселенцам в Луганской и Донецкой областях. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, председатель комитета по правам человека Дмитрий Лубинець поставил вопрос о том, не повлияет ли сокращение госслужащих на предоставление админуслуг на Донбассе.

"Представляете, что там будет происходить с сокращением? Каждый день тысячи людей приходят на украинскую подконтрольную территорию из оккупированной", - подчеркнул Лубинець.

По словам Гончарука, Кабмин сокращает функции, которые фактически никто не выполняет.

"По поводу сокращения, у нас избыточное количество функций возложена на значительную часть органов государственной власти. Поэтому мы сокращаем не людей, мы сокращаем функции. Те вещи, которые были нами анонсированы, во-первых, они базируются на функциональном анализе РГА и ОГА. Там давным-давно есть функции, которые фактически не выполняются, а на бумаге числятся. Поэтому те сокращения, которые мы предполагаем никоим образом на качестве предоставления административных услуг не отразятся", - заявил Гончарук.

Также премьер отметил, что сокращение позволит сократить время ожидания получения админуслуг.

"В конце концов в следующем году мы готовы говорить о результатах. Есть определенные стандарты, которые мы записали: это время пребывания в очереди, время рассмотрения документов. Определены 50 приоритетных админуслуг, предоставляемых гражданам. Не думайте, что это просто бездумное решение отменить 10% (госслужащих - ред,)", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Гончарук анонсировал сокращение количества госслужащих на 10%. По его словам, в госбюджет на 2020 год заложено сокращение финансирования государственных чиновников на 10%.

Также сообщалось, что Кабмин утвердил предельное количество чиновников в областных и районных государственных администрациях. Больше всего работников РГА сократили в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.