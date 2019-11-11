Скорочення чиновників на Донбасі не погіршить адмінпослуги переселенцям, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін скоротить функції, які фактично ніхто не виконує

Скорочення державних чиновників районних і обласних державних адміністрацій на відобразиться на якості надання адміністративних послуг переселенцям в Луганській і Донецькій областях. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, голова комітету з прав людини Дмитро Лубинець поставив питання про те, чи не вплине скорочення держслужбовців на надання адмінпослуг на Донбасі.

"Уявляєте, що там буде відбуватися зі скороченням? Кожен день тисячі людей приходять на українську підконтрольну територію з окупованої", - підкреслив Лубинець.

За словами Гончарука, Кабмін скорочує функції, які фактично ніхто не виконує.

"З приводу скорочення, у нас надмірна кількість функцій покладено на значну частину органів державної влади. Тому ми не скорочуємо людей, ми скорочуємо функції. Ті речі, які були нами анонсовані, по-перше, вони ґрунтуються на функціональному аналізі РДА та ОДА. Там давним-давно є функції, які фактично не виконуються, а на папері значаться. Тому ті скорочення, які ми припускаємо жодним чином на якість надання адміністративних послуг не відіб'ються", - заявив Гончарук.

Також прем'єр зазначив, що скорочення дозволить скоротити час очікування на отримання адмінпослуг.

"В кінці кінців в наступному році ми готові говорити про результати. Є певні стандарти, які ми записали: це час перебування в черзі, час розгляду документів. Визначено 50 пріоритетних адмінпослуг, що надаються громадянам. Не думайте, що це просто бездумне рішення скасувати 10% (держслужбовців - ред)", - додав Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Гончарук анонсував скорочення кількості держслужбовців на 10%. За його словами, держбюджет на 2020 рік закладено скорочення фінансування державних чиновників на 10%.

Також повідомлялося, що Кабмін затвердив граничну кількість чиновників в обласних і районних державних адміністраціях. Найбільше працівників РДА скоротили в Київській, Вінницькій і Житомирській областях.