Соковита запіканка з кабачків: простий рецепт на кожен день

Літо - сезон овочів, а кабачок займає в ньому особливе місце. З цього дієтичного, ніжного і універсального овоча можна приготувати смачну запіканку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Для приготування знадобляться такі продукти:
Загальний час приготування - 45 хв.
Легкий спосіб приготування
Спочатку на дно форми викладіть кабачки нарізані кружальцями, товщиною в пів сантиметра. Посоліть та поперчіть їх.
Далі в тарілку влийте яйця, додайте 3 ложки сметани, тертий сир, нарізане філе, сіль і перець. Все ретельно вимішайте і залийте поверх кабачків.
Розрівняйте масу та викладіть зверху помідори. Випікайте при 190 С 35 хв.
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