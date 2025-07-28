Сочная запеканка из кабачков: простой рецепт на каждый день

Лето - сезон овощей, а кабачок занимает в нем особое место. Из этого диетического, нежного и универсального овоща можно приготовить вкусную запеканку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Для приготовления понадобятся такие продукты:
Общее время приготовления - 45 мин.
Легкий способ приготовления
Сначала на дно формы выложите кабачки нарезанные кружочками, толщиной в пол сантиметра. Посолите и поперчите их.
Далее в тарелку влейте яйца, добавьте 3 ложки сметаны, тертый сыр, нарезанное филе, соль и перец. Все тщательно вымешайте и залейте поверх кабачков.
Разровняйте массу и выложите сверху помидоры. Выпекайте при 190 С 35 мин.
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