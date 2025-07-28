Сочная запеканка из кабачков: простой рецепт на каждый день

Запеканка из кабачков

Для приготовления понадобятся такие продукты:

куриное филе 800 г

кабачок - 350 г

помидоры - 100 г

соль, перец - по вкусу

твердый сыр - 70 г

яйца - 3 шт.

сметана - 3 ст.л

Общее время приготовления - 45 мин.

Легкий способ приготовления

Сначала на дно формы выложите кабачки нарезанные кружочками, толщиной в пол сантиметра. Посолите и поперчите их.

Далее в тарелку влейте яйца, добавьте 3 ложки сметаны, тертый сыр, нарезанное филе, соль и перец. Все тщательно вымешайте и залейте поверх кабачков.

Разровняйте массу и выложите сверху помидоры. Выпекайте при 190 С 35 мин.

Рецепт запеканки из кабачков (фото: кадр из видео)