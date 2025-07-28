RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сочная запеканка из кабачков: простой рецепт на каждый день

Рецепт вкусной запеканки из кабачков (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лето - сезон овощей, а кабачок занимает в нем особое место. Из этого диетического, нежного и универсального овоща можно приготовить вкусную запеканку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Запеканка из кабачков

Для приготовления понадобятся такие продукты:

  • куриное филе 800 г
  • кабачок - 350 г
  • помидоры - 100 г
  • соль, перец - по вкусу
  • твердый сыр - 70 г
  • яйца - 3 шт.
  • сметана - 3 ст.л

Общее время приготовления - 45 мин.

Легкий способ приготовления

Сначала на дно формы выложите кабачки нарезанные кружочками, толщиной в пол сантиметра. Посолите и поперчите их.

Далее в тарелку влейте яйца, добавьте 3 ложки сметаны, тертый сыр, нарезанное филе, соль и перец. Все тщательно вымешайте и залейте поверх кабачков.

Разровняйте массу и выложите сверху помидоры. Выпекайте при 190 С 35 мин.

Рецепт запеканки из кабачков (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыПриготовление