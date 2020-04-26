Соколовский рассказал о договоренностях с компанией "Медицинские закупки"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бизнесмен добавил, что его компания успела изготовить 23 тысячи костюмов биозащиты из 90 тысяч заказанных

Компания "Текстиль-Контакт" начала производить костюмы биозащиты для медицинских работников, которые борются с COVID-19, еще до того, как это производство было согласовано МОЗ Украины. Об этом заявил владелец компании Александр Соколовский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас были заказаны защитные комбинезоны. Был проведен тендер, который проводило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", Минздрав уполномочен делать закупки. В итоге мы дали предложение, выиграли тендер, подписали контракт и запустили производство. Поставлены были жесточайшие сроки, поэтому мы, не дождавшись оговоренной в контракте предоплаты, запустили производство. Через несколько дней мы получили известие, что Минздрав не подтвердил данный контракт. Но, тем не менее, мы без 5,5 млн грн", - сказал Соколовский.

Бизнесмен добавил, что его компания успела изготовить 23 тысячи костюмов биозащиты с 90 тысяч заказанных "Медицинскими закупками Украины".

"Мы должны были сделать 90 тысяч комбинезонов, сделали 23 тысячи, остановились и даже эти 23 никто забирать не хочет и мы уже не рады, что на это дело пошли. Никто не сформулировал: что нужно, какие сроки, в каком качестве нужно, где оно будет проверяться", - добавил он.

Соколовский обвинил в этой схеме так называемую "фармацевтическую мафию" и заявил, что не собирается отдавать украинские средства Китаю, где власть сделала закупку костюмов биозащиты.

“Я думаю, что мы таким образом "наехали" на фармацевтическую мафию, которая увидела, что полтора миллиарда гривен в бюджете, которые расходуются на средства защиты и как их можно отдавать. Мы не отдадим эти деньги Китаю! Они посчитали, что мы залезли на чужую территорию и пошла волна черного пиара”, - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в четверг, 23 апреля, рассмотрит на своем заседании вопрос относительно закупок Министерством здравоохранения костюмов биологической защиты для медиков.