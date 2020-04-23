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Комитет Рады рассмотрит закупку Минздравом костюмов биологической защиты для медиков

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 11:36
Комитет Рады рассмотрит закупку Минздравом костюмов биологической защиты для медиков
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о закупках, проведенных министерством 17 апреля

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в четверг, 23 апреля, рассмотрит на своем заседании вопрос о закупках Министерством здравоохранения костюмов биологической защиты для медиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой повестку дня заседаний комитетов, опубликованную на сайте Верховной рады.

Начало заседания запланировано на 14:00.

"О государственных закупках костюмов биологической защиты, проведенных Министерством здравоохранения Украины 17 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав попал в скандал из-за закупки защитных костюмов для украинских медиков. В ведомстве решили купить костюмы биозащиты в Китае, которые стоят в два раза дороже украинских, ведь они якобы не соответствуют стандартам. Однако лаборатории, чтобы проверить китайские костюмы на соответствие, в Украине нет.

Отмечалось, что легкая промышленность Украины, готовая полностью обеспечить украинских врачей защитой при работе с пациентами с COVID-19, простаивает. Заключенные контракты сорвались, потому что в Минздраве увидели несоответствие стандартам. А поскольку экспорт средств медзащиты из Украины запрещен, продать их за границу не могут.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 22 апреля в Украине коронавирусной болезнью заболели 1245 медиков, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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