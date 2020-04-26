Соколовський розповів про домовленості з компанією "Медичні закупівлі"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бізнесмен додав, що його компанія встигла виготовити 23 тисячі костюмів біозахисту з 90 тисяч замовлених

Компанія "Текстиль-Контакт" почало виробляти костюми біозахисту для медичних працівників, які борються з COVID-19, ще до того, як це виробництво було погоджено МОЗ України. Про це заявив власник компанії Олександр Соколовський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас були замовлені захисні комбінезони. Був проведений тендер, який проводило державне підприємство "Медичні закупівлі України", уповноважено МОЗ робити закупівлі. У підсумку ми дали пропозицію, виграли тендер, підписали контракт і запустили виробництво. Поставлені були найжорстокіші терміни, тому ми, недочекавшись обумовленої в контракті передоплати, запустили виробництво. Через кілька днів ми отримали звістку, що МОЗ не підтвердив даний контракт. Але, тим не менш, ми без 5,5 млн грн", - сказав Соколовський.

Бізнесмен додав, що його компанія встигла виготовити 23 тисячі костюмів біозахисту з 90 тисяч замовлених "Медичними закупівлями України".

"Ми повинні були зробити 90 тисяч комбінезонів, зробили 23 тисячі, зупинилися і навіть ці 23 ніхто забирати не хоче і ми вже не раді, що на цю справу пішли. Ніхто не сформулював: що потрібно, які терміни, в якій якості потрібно, де буде воно перевірятися", - додав він.

Соколовський звинуватив у цій схемі так звану "фармацевтичну мафію" і заявив, що не збирається віддавати українські кошти Китаю, де влада зробила закупівлю костюмів біозахисту.

“Я думаю, що ми таким чином "наїхали" на фармацевтичну мафію, яка побачила, що півтора мільярда гривень є в бюджеті, які витрачаються на засоби захисту і як їх можна віддавати. Ми не віддамо ці гроші Китаю! Вони порахували, що ми залізли на чужу територію і пішла хвиля чорного піару”, - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у четвер, 23 квітня, розгляне на своєму засіданні питання щодо закупівель Міністерством охорони здоров'я костюмів біологічного захисту для медиків.