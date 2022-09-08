UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сокол" начал подготовку к новому сезону: кто в составе гранда

Фото: "Соколята" на первой за более чем полгода тренировке (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Возобновил тренировки перед грядущим сезоном чемпионата Украины по хоккею столичный "Сокол".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

Отечественный гранд 8 сентября провел первое занятие на катке ВДНХ. Под руководством нового тренерского штаба команды тренировались 17 хоккеистов.

Список исполнителей "Сокола" на тренировке:

Вратари: Кубрицкий, Сердюк, Бойко

Защитники: Горлушко, Гайдук

Нападающие: Нименко, Чердак, Ступак, М. Симчук, Г. Симчук, Мазур, Янишевский, Жеребко, Костромитин, Утукин

С "Соколом" также тренировались два хоккеиста сборной Украины, заключивших контракт с херсонским "Днепром" – защитник Артем Гребеник и нападающий Денис Бородай. Вскоре они отправятся в Калуш, где "щуки" устроили лагерь на время оккупации родного города.

Главный тренер киевлян Константин Симчук также рассчитывает на двух опытных защитников – Ивана Сысака и Владимира Алексюка. Они присоединятся к рядам "соколят" в ближайшие дни. Кроме того, состав команды может пополниться перспективной молодежью из ДЮСШ "Сокол".

Ранее руководство "Сокола" обновило тренерский штаб команды. Главным тренер стал Симчук, а его помощниками – Артем Бондарев и Андрей Савченко. Все они являются воспитанниками клуба и работали в структуре киевлян.

К слову, в сезоне 2022/23 "Кременчуг" сыграет в Континентальном кубке вместо "Сокола".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соколхоккей