"Сокол" начал подготовку к новому сезону: кто в составе гранда

Отечественный гранд 8 сентября провел первое занятие на катке ВДНХ. Под руководством нового тренерского штаба команды тренировались 17 хоккеистов.

Список исполнителей "Сокола" на тренировке:

Вратари: Кубрицкий, Сердюк, Бойко

Защитники: Горлушко, Гайдук

Нападающие: Нименко, Чердак, Ступак, М. Симчук, Г. Симчук, Мазур, Янишевский, Жеребко, Костромитин, Утукин

С "Соколом" также тренировались два хоккеиста сборной Украины, заключивших контракт с херсонским "Днепром" – защитник Артем Гребеник и нападающий Денис Бородай. Вскоре они отправятся в Калуш, где "щуки" устроили лагерь на время оккупации родного города.

Главный тренер киевлян Константин Симчук также рассчитывает на двух опытных защитников – Ивана Сысака и Владимира Алексюка. Они присоединятся к рядам "соколят" в ближайшие дни. Кроме того, состав команды может пополниться перспективной молодежью из ДЮСШ "Сокол".

Ранее руководство "Сокола" обновило тренерский штаб команды. Главным тренер стал Симчук, а его помощниками – Артем Бондарев и Андрей Савченко. Все они являются воспитанниками клуба и работали в структуре киевлян.