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"Сокіл" розпочав підготовку до нового сезону: хто в складі гранда

Фото: "Соколята" на першому за понад півроку тренуванні (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Відновив тренування перед прийдешнім сезоном чемпіонату України з хокею столичний "Сокіл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

Вітчизняний гранд 8 вересня провів перше заняття на ковзанці ВДНГ. Під керівництвом нового тренерського штабу команди тренувалися 17 хокеїстів.

Список виконавців "Сокола" на тренуванні:

Воротарі: Кубрицький, Сердюк, Бойко

Оборонці: Горлушко, Гайдук

Нападники: Німенко, Чердак, Ступак, М. Сімчук, Г. Сімчук, Мазур, Янішевський, Жеребко, Костромітін, Утукін

Із "Соколом" також тренувалися два хокеїсти збірної України, які уклали контракт з херсонським "Дніпром" – оборонець Артем Гребеник і нападник Денис Бородай. Незабаром вони вирушать до Калуша, де "щуки" влаштували табір на час окупації рідного міста.

Головний тренер киян Костянтин Сімчук також розраховує на двох досвідчених оборонців – Івана Сисака та Володимира Алексюка. Вони приєднається до лав "соколят" у наближчі дні. Окрім того, склад команди може поповнитися перспективною молоддю з ДЮСШ "Сокіл".

Раніше керівництво "Сокола" оновило тренерський штаб команди. Головним тренер став Сімчук, а його помічниками – Артем Бондарєв і Андрій Савченко. Усі вони є вихованцями клубу та працювали в структурі киян.

До слова, у сезоні 2022/23 "Кременчук" гратиме в Континентальному кубку замість "Сокола".

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Соколхоккей