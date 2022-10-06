"Сокіл" розгромно поступився "Кременчука" на старті чемпіонату України з хокею

Двома матчами в столиці розпочався нова хокейна першість. Волею календаря у стартовому турі зустрілися чемпіон і віце-чемпіон України – київський "Сокіл" і "Кременчук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Чемпіонат України, 1-й тур

"Київ" – "Харківські Берсерки" – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: Люлюк, 45:23 – Абаджян, 20:32, 63:47

"Сокіл" – "Кременчук" – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайби: Середницький, 24:37, Сеник, 26:33, Лялька, 33:47

Першими на лід Палацу спорту вийшли проти "Берсерків" вийшли дебютанти з "Києва". Попри різницю у статусі, здебільшого на майданчику гра була рівною. Харків'яни повели на старті другого періоду, коли Абаджян влучно кинув з льоту з невеликим рикошетом.

Столична команда відігралася на старті третього періоду, коли Люлюк у контратаці "Києва" обіграв оборонця і кинув шайбу точно в кут. Згодом матч перервала повітряна тривога. Але в овертаймі гості зуміли вирвати перемогу – Абаджян оформив гол-фантом, який рефері зарахував лише після перегляду повтору.

Тим часом "Кременчук" після безгольового першого періоду шокував "соколят" трьома закинутими шайбами в другому. Спершу простріл Середницького на "п'ятак" підправив у власні ворота Горлушко. Другим відзначився Сеник, для якого вихід 1 в 0 організував Лялька.

А на десерт сам асистент потроїв перевагу "Кременчука". На правому краю атаки Лялька отримав передачу Кривошапкіна та класно пробив під поперечину воріт Кубрицького. Натомість колега воротаря "Сокола" за амплуа – Макаренко – зумів оформити перший у сезоні шатаут.