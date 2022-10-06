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"Сокол" разгромно уступил "Кременчугу" на старте чемпионата Украины по хоккею

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Киев, Четверг 06 октября 2022 20:58
"Сокол" разгромно уступил "Кременчугу" на старте чемпионата Украины по хоккею Фото: Остановить Виталия Ляльку "соколята" не смогли (fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Двумя матчами в столице началось новое хоккейное первенство. Волей календаря в стартовом туре встретились чемпион и вице-чемпион Украины – киевский "Сокол" и "Кременчуг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Чемпионат Украины, 1-й тур

"Киев" – "Харьковские Берсерки" – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: Люлюк, 45:23 – Абаджян, 20:32, 63:47

"Сокол" – "Кременчуг" – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайбы: Середницкий, 24:37, Сеник, 26:33, Лялька, 33:47

Первыми на лед Дворца спорта против "Берсерков" вышли дебютанты из "Киева". Несмотря на разницу в статусе, в основном на площадке игра была ровной. Харьковчане повели на старте второго периода, когда Абаджян метко бросил с лета с небольшим рикошетом.

Столичная команда отыгралась на старте третьего периода, когда Люлюк в контратаке "Киева" обыграл защитника и бросил шайбу точно в угол. Впоследствии матч прервала воздушная тревога. Но в овертайме гости сумели вырвать победу – Абаджян оформил гол-фантом, который рефери засчитал только после просмотра повтора.

Тем временем "Кременчуг" после безголевого первого периода шокировал "соколят" тремя заброшенными шайбами ​​во втором. Сначала прострел Средницкого на "пятак" подправил в свои ворота Горлушко. Вторым отличился Сеник, для которого выход 1 в 0 организовал Лялька.

А на десерт сам ассистент утроил преимущество "Кременчуга". На правом краю атаки Лялька получил передачу Кривошапкина и классно пробил под перекладину ворот Кубрицкого. В то же время коллега вратаря "Сокола" по амплуа – Макаренко – сумел оформить первый в сезоне шатаут.

К слову, в сезоне 2022/23 "Кременчуг" сыграет в Континентальном кубке вместо "Сокола".

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